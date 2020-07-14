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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 60 bin lira civarında olan otomobiller

Son zamanlarda ikinci el otomobil fiyatları yükselişte olsa da düşük fiyatlara model yılı yüksek ancak ekstra açısından daha zayıf otomobillere sahip olmak mümkün. Günümüzde ABS, klima, hidrolik ya da elektrikli direksiyon, ön ve arka elektrikli cam standart olarak araçların üzerinde geliyor. Binici olarak alınacak araçlarda boya ve değişen beklentisi olmayanlar uygun fiyatlara otomobil bulabiliyor.

14.07.2020 09:16 - Son Güncelleme: 14.07.2020 09:24
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 60 bin lira civarında olan otomobiller

Uzun yıllar kullanılacak ve çok özelliği olmayan, 5-6 parçası boyalı araç almak isteyenler ortalama 60 bin liraya satın alma gerçekleştirebiliyor.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 60 bin lira civarında olan otomobiller

Düşük bütçelere sahipseniz şasesinde hasarı bulunmayan ve hava yastığı açılmamış araçları tercih edebilirsiniz.

İşte Hürriyet'in haberine göre fiyatı 60 bin lira civarında olan otomobiller:

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 60 bin lira civarında olan otomobiller

Peugeot 301 benzinli 2013 model

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 60 bin lira civarında olan otomobiller

Fiat Linea dizel 2014 model

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 60 bin lira civarında olan otomobiller

Fiat Punto benzinli 2012 model

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