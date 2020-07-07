Haberler Galeri Otomobil Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü

Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek YouTube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes'in koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri... Bakın neler çıktı!

07.07.2020 23:03 - Son Güncelleme:
Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü
Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü
Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte 2020'nin en çok satan otomobil markası!
İşte 2020'nin en çok satan otomobil markası!