İkinci el araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Bahar zammı için uyarı! Nisan ayıyla birlikte...

2020 yılında ikinci el otomobil piyasasında yaşanan artış pek çok kişinin araba almaktan vazgeçmesine neden olmuş ve satışlarda düşüş görülmüştü. Sıfır araçların üretilmesiyle insanlar yeni arabalara ilgi göstermeye başladı. raba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi. Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi." ifadelerini kullandı.