60 ay kadar ödenebilecek en ucuz sıfır otomobil fiyatları: O modelde günde 49 TL ödeme fırsatı!
Araba alma düşüncesi olanlar sıfır araç fiyatlarını merak ediyor. Bu ay taşıt satışlarında taksitli satışların duyurulmasıyla birlikte çok araştırılanlar arasındaki araba fiyatları yerini aldı. Günlük 49 tl ödeme ile yeni Sandero alma imkanı dikkat çeken fırsatlardan oldu. Bilindiği üzere son olarak taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı. Haberimizin içerisinde uygun fiyatlı sıfır araba marka ve modellerini detaylı bir şekilde derledik. İşte 60 aya kadar alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller fiyatları
60 ay kadar ödenebilecek en ucuz sıfır otomobil fiyatları sık sık araştırılıyor. Bu ay içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre taşıt satışlarına 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konut taksit sınırı kapsamı dışında tutuldu. Alınan bu karar sonrası gözler en ucuz sıfır otomobiller listesi araba almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizin içerisinde uygun fiyatlı araçları listeledik. İşte fiyatlarda son durum
TAKSİTLENDİRME NASIL OLACAK?
Konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.
Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmazken, kredili taşıt satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade sınırları uygulanıyor.
Böylelikle Bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi.