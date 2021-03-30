60 ay kadar ödenebilecek en ucuz sıfır otomobil fiyatları: O modelde günde 49 TL ödeme fırsatı!

Araba alma düşüncesi olanlar sıfır araç fiyatlarını merak ediyor. Bu ay taşıt satışlarında taksitli satışların duyurulmasıyla birlikte çok araştırılanlar arasındaki araba fiyatları yerini aldı. Günlük 49 tl ödeme ile yeni Sandero alma imkanı dikkat çeken fırsatlardan oldu. Bilindiği üzere son olarak taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı. Haberimizin içerisinde uygun fiyatlı sıfır araba marka ve modellerini detaylı bir şekilde derledik. İşte 60 aya kadar alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller fiyatları

30.03.2021 10:58 - Son Güncelleme: 30.03.2021 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





