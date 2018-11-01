Honda’dan dikkat çeken Open Air konsepti
Honda bu yılki SEMA fuarına ilginç bir konseptle geldi. Rugged Open Air Vehicle olarak adlandırılan araç, temelde her tarafı açık bir pick up modeli.
1 Kasım 2018 Perşembe, 11:26:05
Güncelleme: 11:41:37
Honda’dan dikkat çeken Open Air konsepti
Firma tarafından "dört tekerlekli ileri seviye off-road aracı" olarak nitelendirilen konsept epey havalı görünüyor.
Honda’dan dikkat çeken Open Air konsepti
Konsept, Ridgeline'ın gövde ve süspansiyonunu temel alıyor. Honda, aracın güç ünitesi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da kaputun altında muhtemelen Ridgeline'dan alınma 3.5 litrelik V6 motor yatıyor.
Honda’dan dikkat çeken Open Air konsepti
Hafif konseptin 283 beygir güç üreten üniteyle epey hızlı olması beklenebilir.
Honda’dan dikkat çeken Open Air konsepti
Kabinde çok fazla bir şey yok ancak yine de bahsetmeye değer bazı noktalar var.
Honda’dan dikkat çeken Open Air konsepti
Öncelikle koltukların, Honda Civic Type R'dan alındığı görülebiliyor.