ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte indirimli otomobil fiyatları

RENAULT MEGANE

2018 yılı içerisinde 23 bin 522 adet ile en çok satan model olan Megane'da 11 bin 168 TL'lik bir indirim olması bekleniyor.

Vergisiz fiyat: 63 bin 091 TL

Eski satış fiyatı: 107 bin 950 TL

Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30

Yeni satış fiyatı: 96 bin 782 TL

İndirim oranı: 11 bin 168 TL