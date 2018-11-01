ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte indirimli otomobil fiyatları
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı müjde paketinin içerisinde yer alan otomobilde ÖTV indirimi, fiyatlara yansıdı. Araç almak isteyen vatandaşlar yapılan ÖTV indirimi sonrası fiyatların ne kadar olduğunu merak ederken, ÖTV indirimli araç fiyatları ne kadar oldu? ÖTV indirimi otomobil fiyatlarına yansıdı mı? İndirimli otomobil fiyatları ne kadar? Otomobilde ÖTV indirimi yüzde kaç? gibi sorularına cevap arıyor. İşte ÖTV indirimli güncel otomobil fiyatları...
Bu modellerden matrahı 70 bin lirayı aşmayanlar için hali hazırda uygulanan ÖTV oranı yüzde 45 iken, yeni dönemde bu oran yüzde 30'a inecek. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre altında kalıp matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında kalan modellere uygulanan ÖTV oranı da, yüzde 50'den yüzde 35'e düşecek.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018 yılı Eylül sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95,89 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 347.569 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2,91 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,30 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.
RENAULT MEGANE
2018 yılı içerisinde 23 bin 522 adet ile en çok satan model olan Megane'da 11 bin 168 TL'lik bir indirim olması bekleniyor.
Vergisiz fiyat: 63 bin 091 TL
Eski satış fiyatı: 107 bin 950 TL
Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30
Yeni satış fiyatı: 96 bin 782 TL
İndirim oranı: 11 bin 168 TL