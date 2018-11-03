ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte indirimli otomobil fiyatları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı müjde paketinin içerisinde yer alan otomobilde ÖTV indirimi, fiyatlara da yansıdı. Araç almak isteyen vatandaşlar yapılan ÖTV indirimi sonrası fiyatların ne kadar olduğunu merak ederken, ÖTV indirimli araç fiyatları ne kadar oldu? ÖTV indirimi otomobil fiyatlarına yansıdı mı? İndirimli otomobil fiyatları ne kadar? Otomobilde ÖTV indirimi yüzde kaç? gibi sorularına cevap arıyor. İşte ÖTV indirimli güncel otomobil fiyatları...

3 Kasım 2018 Cumartesi, 12:09:02 Güncelleme: 12:23:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





