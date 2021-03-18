Günlük 49 TL ödemeyle araç sahibi olma müjdesi! 24, 36, 48 ve 60 aya alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller listesi
24, 36, 48 ve 60 aya alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller listesi araba almayı düşünenler tarafından son günlerde sık sık araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre taşıt satışlarına 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konut taksit sınırı kapsamı dışında tutuldu. Alınan bu karar sonrası gözler en ucuz sıfır otomobiller listesi araba almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizin içerisinde uygun fiyatlı araçları listeledik. İşte o marka ve modeller...
24, 36, 48 ve 60 aya alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller listesi, taşıt satışlarında taksitli satışların duyurulmasıyla birlikte çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere son olarak taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı. Haberimizin içerisinde uygun fiyatlı sıfır araba marka ve modellerini detaylı bir şekilde derledik. İşte 24, 36, 48 ve 60 aya alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller listesi
TAKSİTLENDİRME NASIL OLACAK?
Konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.
Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmazken, kredili taşıt satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade sınırları uygulanıyor.
Böylelikle Bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi.