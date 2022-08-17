Gümrükte el konulan lüks araçlar 150, 200,250 bin TL'ye satılıyor! Mini Cooper, Audi, Hyundai BMW, Mercedes bu fiyata araba tekerleği bile yok!
Gümrüğe takılan yüzlerce araç Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. Bu nedenle Ağustos ayında satışa konulan yeni ilanlar büyük ilgi çekti.
17.08.2022 11:42 - Son Güncelleme: 17.08.2022 11:42
İhale Numarası:2244MLT20220163A844
İşletme Müdürlüğü:MALATYA T.İ.M.
Ana Katagori:Araç
Alt Katagori:Otomobil
Marka:Audi
Model:A6-, A6
Tasfiye Nedeni:4458 Sayılı Kanun
Yıl:2006
Km:110558
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1968
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:KAHRAMANMARAŞ ÖZGÜVEN YEDD-İ EMİN OTOPARKI
Satışa Esas Bedel:300.000 ₺
Teminat Bedeli:30.000 ₺
Başlangıç Bedeli:225.000 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:15 Ağustos 2022
Teklif Başlangıç Tarihi:18 Ağustos 2022
İhale Bitiş Tarihi:23 Ağustos 2022 15:20
İhale Numarası:2244MLT20220164A845
İşletme Müdürlüğü:MALATYA T.İ.M.
Ana Katagori:Araç
Alt Katagori:Otomobil
Marka:Mini
Model:Cooper
Tasfiye Nedeni:4458 Sayılı Kanun
Yıl:2006
Km:222912
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1598
Yakıt:Benzin
Bulunduğu Yer:KAYSERİ AKYAPI LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
Satışa Esas Bedel:355.000 ₺
Teminat Bedeli:35.500 ₺
Başlangıç Bedeli:266.250 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:15 Ağustos 2022
Teklif Başlangıç Tarihi:18 Ağustos 2022
İhale Bitiş Tarihi:23 Ağustos 2022 15:30
İhale Numarası: 2222EDR20220089A834
İşletme Müdürlüğü:EDİRNE T.İ.M.
Ana Katagori:Araç
Alt Katagori:Arazi, SUV & Pickup
Marka:BMW
Model:X5 3.0 D
Tasfiye Nedeni:4458 Sayılı Kanun
Yıl:2003
Km:YOK-TESPİT EDİLEMEDİ
Vites:Otomatik
Motor Hacmi:2993
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:EDİRNE TASFİYE ARAÇ AMBARI
Satışa Esas Bedel:110.000 ₺
Teminat Bedeli:11.000 ₺
Başlangıç Bedeli:82.500 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:16 Ağustos 2022
Teklif Başlangıç Tarihi:19 Ağustos 2022
İhale Bitiş Tarihi:24 Ağustos 2022 10:30