Gümrükte el konulan lüks araçlar 150, 200,250 bin TL’ye satılıyor! Mini Cooper, Audi, Hyundai BMW, Mercedes bu fiyata araba tekerleği bile yok!

İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. İşte T,caret Bakanlığı tarafından satışa konulan araçlardan bazıları...