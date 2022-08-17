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İkinci el araç alıp satanlar dikkat! Sahibinden.com da düzenlemeye girdi! Artık yasaklandı

Son dakika haberine göre ikinci el araç alım satımına getirilen düzenleme sonrası ilan siteleri de harekete geçti. İkinci el alım satım için en çok kullanılan adreslerden olan Sahibinden.com'da yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken aracın durumunu sadece ikinci el olarak seçebilecek ve araç kilometresi için en az 6 bin kilometre girebilecek.

17.08.2022 12:44 - Son Güncelleme: 17.08.2022 12:44
İkinci el araç alıp satanlar dikkat! Sahibinden.com da düzenlemeye girdi! Artık yasaklandı

Sahibinden internet sitesindeki açıklamaya göre, şirket, motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin şeffaflığı artırmak ve tüketiciyi korumak adına önemli bazı değişiklikleri hayata geçireceğini duyurdu.

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İkinci el araç alıp satanlar dikkat! Sahibinden.com da düzenlemeye girdi! Artık yasaklandı

Bu kapsamda sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek.

İkinci el araç alıp satanlar dikkat! Sahibinden.com da düzenlemeye girdi! Artık yasaklandı

Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken "Aracın Durumu" kriterini sadece "İkinci El" olarak seçebilecek ve "Araç Kilometresi" için en az 6 bin km girebilecek.

İkinci el araç alıp satanlar dikkat! Sahibinden.com da düzenlemeye girdi! Artık yasaklandı

Ayrıca girilen ilanların tüm bilgilerinin gösterildiği ilan detay sayfasında aracın durumunu gösteren "Sıfır" veya "İkinci El" ifadesi, sıralamada "Kilometre" bilgisinin önüne taşınacak.

İkinci el araç alıp satanlar dikkat! Sahibinden.com da düzenlemeye girdi! Artık yasaklandı

Böylelikle alıcıların, aracın ikinci el mi sıfır mı olduğunu, kilometresi ile birlikte görmeleri sağlanacak. Bu değişikliklerin 15 Eylül'de devreye alınması planlanıyor.

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