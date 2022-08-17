İkinci el araç alıp satanlar dikkat! Sahibinden.com da düzenlemeye girdi! Artık yasaklandı
Son dakika haberine göre ikinci el araç alım satımına getirilen düzenleme sonrası ilan siteleri de harekete geçti. İkinci el alım satım için en çok kullanılan adreslerden olan Sahibinden.com'da yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken aracın durumunu sadece ikinci el olarak seçebilecek ve araç kilometresi için en az 6 bin kilometre girebilecek.
17.08.2022 12:44 - Son Güncelleme: 17.08.2022 12:44