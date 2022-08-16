Gümrükte el konulan lüks araçlar 150, 200,250 bin TL'ye satılıyor! Ağustos ilanları yayınlandı! Mini Cooper, Audi, Hyundai BMW, Mercedes bu fiyata araba tekerleği bile yok!
Ticaret Bakanlığı tarafından satışa konulan ucuz lüks araçlar büyük ilgi çekti. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunmaya devam ediyor. Bakanlık satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı.
16.08.2022 18:47 - Son Güncelleme: 16.08.2022 18:47
İhale Numarası:2244MLT20220163A844
İşletme Müdürlüğü:MALATYA T.İ.M.
Ana Katagori:Araç
Alt Katagori:Otomobil
Marka:Audi
Model:A6-, A6
Tasfiye Nedeni:4458 Sayılı Kanun
Yıl:2006
Km:110558
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1968
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:KAHRAMANMARAŞ ÖZGÜVEN YEDD-İ EMİN OTOPARKI
Satışa Esas Bedel:300.000 ₺
Teminat Bedeli:30.000 ₺
Başlangıç Bedeli:225.000 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:15 Ağustos 2022
Teklif Başlangıç Tarihi:18 Ağustos 2022
İhale Bitiş Tarihi:23 Ağustos 2022 15:20
İhale Numarası:2244MLT20220164A845
İşletme Müdürlüğü:MALATYA T.İ.M.
Ana Katagori:Araç
Alt Katagori:Otomobil
Marka:Mini
Model:Cooper
Tasfiye Nedeni:4458 Sayılı Kanun
Yıl:2006
Km:222912
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1598
Yakıt:Benzin
Bulunduğu Yer:KAYSERİ AKYAPI LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
Satışa Esas Bedel:355.000 ₺
Teminat Bedeli:35.500 ₺
Başlangıç Bedeli:266.250 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:15 Ağustos 2022
Teklif Başlangıç Tarihi:18 Ağustos 2022
İhale Bitiş Tarihi:23 Ağustos 2022 15:30
İhale Numarası: 2222EDR20220089A834
İşletme Müdürlüğü:EDİRNE T.İ.M.
Ana Katagori:Araç
Alt Katagori:Arazi, SUV & Pickup
Marka:BMW
Model:X5 3.0 D
Tasfiye Nedeni:4458 Sayılı Kanun
Yıl:2003
Km:YOK-TESPİT EDİLEMEDİ
Vites:Otomatik
Motor Hacmi:2993
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:EDİRNE TASFİYE ARAÇ AMBARI
Satışa Esas Bedel:110.000 ₺
Teminat Bedeli:11.000 ₺
Başlangıç Bedeli:82.500 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:16 Ağustos 2022
Teklif Başlangıç Tarihi:19 Ağustos 2022
İhale Bitiş Tarihi:24 Ağustos 2022 10:30