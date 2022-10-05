Geçen ay araba almayana GEÇMİŞ OLSUN! Ekim ayında büyük ZAM geldi! 0 ve 2. el otomobil araç fiyat listesi! Toyota, Honda, Opel...

"Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor" İkinci el otomobilde dönemsel bir durgunluk olduğunu söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, ''Okulların açıldığı dönemde her sene bu aylarda durgunluk oluyor. Bunun yanında alıcıların ÖTV'de düşüş beklentisi var, vatandaşlar otomobilde fiyatların düşmesini bekliyor. Otomobil alırken kredi kullanımı aracın kasko bedelinin yarısına kadar sınırlandırılmıştı, araç alıcılarını olumsuz etkileyen bir durum. Fiyatlar yüzde 10-15 civarında düştü. Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor'' dedi