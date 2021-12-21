Firmalar yeni liste için harekete geçti: Renault, Dacia, Fiat, Honda, Kia, Citroen... Dolar sert düştü araç fiyatları güncellendi!
Otomobil markaları fiyatlarını tek tek güncellemeye başladı. Renault ve Daica harekete geçen ilk markalar oldu. Araba almak isteyenler dolar kurundaki olumlu hareketlilik ile birlikte otomobil firmalarının şubelerine ve sitelerine akın etti. Doların düşmesinden sonra sıfır ve 2 el otomobil fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte sıcağı sıcağına güncel otomobil fiyatları...
Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil markaları da harekete geçti. Renault, Dacia gibi araba markaları fiyatlarında güncelleme yaptı. Gece saatlerinde başlayan düşüş bugün de devam ederken araba almak isteyen vatandaşlar markaların indirime gidip gitmeyeceğini araştırmaya başladı. İlk atak Renault ve Dacia markalarından geldi. İki büyük firma otomobil fiyatlarını güncelledi. İşte güncel fiyatlar listesi...
Türkiye'de de üretim yapan Renault ve DACİA'nın sitesindeki otomobil fiyatları kaldırıldı. Fiyatlarda güncellemeye gidildi.
ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Sektör temsilcileri 2. el araba fiyatlarının talep nedeniyle artmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellilkle 2022 Mart döneminde araba fiyatlarında ciddi bir artış beklenirken, yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatlarına yapılacak olası zamların ikinci el araba fiyatlarını da etkileyeceği düşünülüyor.
.
Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla." dedi..