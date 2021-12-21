Döviz kurundaki düşüş sahibinden ikinci el araba fiyatlarına yansıyacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Renault, Ford, Fiyat...

Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor.