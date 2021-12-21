Döviz kurundaki düşüş sahibinden ikinci el araba fiyatlarına yansıyacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Renault, Ford, Fiyat...
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomideki yeni adımları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolar kurunda ciddi bir düşüş yaşandı. Döviz kurundaki düşüşün ardından araç sahibi olmak isteyenler en çok bunun cevabını aradı. Peki döviz kurundaki düşüş sahibinden ikinci el araba fiyatlarına yansıyacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi?
21.12.2021 10:36
- Son Güncelleme: 21.12.2021 10:36
Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor.