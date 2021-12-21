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Döviz kurundaki düşüş sahibinden ikinci el araba fiyatlarına yansıyacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Renault, Ford, Fiyat...

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomideki yeni adımları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolar kurunda ciddi bir düşüş yaşandı. Döviz kurundaki düşüşün ardından araç sahibi olmak isteyenler en çok bunun cevabını aradı. Peki döviz kurundaki düşüş sahibinden ikinci el araba fiyatlarına yansıyacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi?

21.12.2021 10:36 - Son Güncelleme: 21.12.2021 10:36
Döviz kurundaki düşüş sahibinden ikinci el araba fiyatlarına yansıyacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Renault, Ford, Fiyat...

Dövizin düşmesiyle 2. el otomobil fiyatları düşer mi? Dolardaki düşüş 2. el araba fiyatlarına ne zaman yansıyacak? soruları dövizdeki sert düşüş sonrası gündeme geldi.

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Döviz kurundaki düşüş sahibinden ikinci el araba fiyatlarına yansıyacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Renault, Ford, Fiyat...

Araba almak isteyenler yaşanan artış sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelen açıklamalar sonrasında dolar ve euroda düşüşler yaşandı. Hal böyle olunca gözler araba piyasasına çevrildi.

Döviz kurundaki düşüş sahibinden ikinci el araba fiyatlarına yansıyacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Renault, Ford, Fiyat...

ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
A Haber'de yer alan habere göre sektör temsilcileri 2. el araba fiyatlarının talep nedeniyle artmaya devam edeceğini belirtiyor.

Döviz kurundaki düşüş sahibinden ikinci el araba fiyatlarına yansıyacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Renault, Ford, Fiyat...

Özellilkle 2022 Mart döneminde araba fiyatlarında ciddi bir artış beklenirken, yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatlarına yapılacak olası zamların ikinci el araba fiyatlarını da etkileyeceği düşünülüyor.

Döviz kurundaki düşüş sahibinden ikinci el araba fiyatlarına yansıyacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Renault, Ford, Fiyat...

Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor.

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