Fiat’tan 70.000 TL'den fazla indirim fırsatı! 2021 Mart ayı Fiat Egea 500 Fiorino Doblo fiyatı!
Yeni bir araba alma ya da aracını yenilemek isteyenleri heyecanlandıran bir haber geldi, Fiat'tan 70.000 TL'den fazla indirim fırsatı sunuluyor. Detaylar hemen binlerce kişi tarafından merakla araştırılır oldu. Peki 2021 Mart ayı Fiat Egea 500 Fiorino Doblo fiyatı ne kadar? Ekonomik olarak zorlanmadan ödeme yapmak isteyen bir yandan da iyi bir araç sahibi olabilmenin mutluluğunu tatmak isteyenler vatandaşlara bütçelerini zorlamayacak bir fırsat sunuluyor. Fiat'tan 70.000 TL'den fazla indirim hangi modellerde geçerli, Mart ayı güncel fiyatlar haberimizin içeriğinde yer alıyor.
Yeni bir araba alma ya da aracını yenilemek isteyenleri heyecanlandıran bir haber geldi, Fiat'tan 70.000 TL'den fazla indirim fırsatı sunuluyor. Detaylar hemen binlerce kişi tarafından merakla araştırılır oldu. Peki 2021 Mart ayı Fiat Egea 500 Fiorino Doblo fiyatı ne kadar? Ekonomik olarak zorlanmadan ödeme yapmak isteyen bir yandan da iyi bir araç sahibi olabilmenin mutluluğunu tatmak isteyenler vatandaşlara bütçelerini zorlamayacak bir fırsat sunuluyor. Fiat'tan 70.000 TL'den fazla indirim hangi modellerde geçerli, Mart ayı güncel fiyatlar haberimizin içeriğinde yer alıyor.
Fiat'tan 70.000 TL'den fazla indirim fırsatı gündemde büyük ilgi görüyor. Araç almak isteyen binlerce vatandaş markaların kampanyalarını yakından takip ediyor ve kendilerine en uygun olanın seçimini yapmak istiyor. Peki Fiat'tan 70.000 TL'den fazla indirim fırsatı hangi modellerde geçerli? 2021 Mart ayı Fiat Egea 500 Fiorino Doblo fiyatı da arama motorları üzerinden en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki Fiat modellerinde Mart ayı güncel fiyatlar nedir? İşte tüm detaylar…
100 BİN TL'YE SIFIR FAİZ!
Fiat Professional, avantajlı kampanyalarla tüketiciye destek olmayı amaçlıyor. Ay boyunca Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor. Şubat ayında, Fiorino'lar 116 bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 136 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Fiat Egea Sedan Easy Fiyatı: 130 bin 900 lira