Fiat Mart ayı kampanyaları sona ermek üzere! 132.900 liradan anahtar teslim! Panda, Doblo, Egea, 500...
Sıfır otomobil modelleriyle Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından birisi olan Fiat Mart ayı fiyat listesini internet sitesi üzerinden duyurdu. Fiat'ın dikkat çeken modellerinden olan Egea'da büyük fırsat bulunuyor. Egea, Mart ayı boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor. Mart ayı boyunca geçerli olacak satış koşullarıyla, Egea ailesi avantajlı fiyatlarla sahiplerini bekliyor. İşte Fiat Panda, Doblo, Egea, 500 sıfır araba fiyatları
Fiat Mart ayı kampanyaları sona ermek üzere! 132.900 liradan anahtar teslim fırsatıyla Egea modeli dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Egealar, Easy, Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor. Mart ayında Egea Ailesi, 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor. Bu bağlamda sıfır model bir araba almayı düşünenler ise Fiat modellerinin fiyatlarını incelemek istiyor. Panda, Doblo, Egea, 500 sıfır araba fiyatlarını yazımızda detaylıca derledik.