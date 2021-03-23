Fiat Mart ayı kampanyaları sona ermek üzere! 132.900 liradan anahtar teslim! Panda, Doblo, Egea, 500...

Fiat Mart ayı kampanyaları sona ermek üzere! 132.900 liradan anahtar teslim fırsatıyla Egea modeli dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Egealar, Easy, Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor. Mart ayında Egea Ailesi, 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor. Bu bağlamda sıfır model bir araba almayı düşünenler ise Fiat modellerinin fiyatlarını incelemek istiyor. Panda, Doblo, Egea, 500 sıfır araba fiyatlarını yazımızda detaylıca derledik.