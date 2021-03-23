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Fiat Mart ayı kampanyaları sona ermek üzere! 132.900 liradan anahtar teslim! Panda, Doblo, Egea, 500...

Sıfır otomobil modelleriyle Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından birisi olan Fiat Mart ayı fiyat listesini internet sitesi üzerinden duyurdu. Fiat'ın dikkat çeken modellerinden olan Egea'da büyük fırsat bulunuyor. Egea, Mart ayı boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor. Mart ayı boyunca geçerli olacak satış koşullarıyla, Egea ailesi avantajlı fiyatlarla sahiplerini bekliyor. İşte Fiat Panda, Doblo, Egea, 500 sıfır araba fiyatları

23.03.2021 11:30 - Son Güncelleme: 23.03.2021 11:30
Fiat Mart ayı kampanyaları sona ermek üzere! 132.900 liradan anahtar teslim! Panda, Doblo, Egea, 500...

Fiat Mart ayı kampanyaları sona ermek üzere! 132.900 liradan anahtar teslim fırsatıyla Egea modeli dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Egealar, Easy, Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor. Mart ayında Egea Ailesi, 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor. Bu bağlamda sıfır model bir araba almayı düşünenler ise Fiat modellerinin fiyatlarını incelemek istiyor. Panda, Doblo, Egea, 500 sıfır araba fiyatlarını yazımızda detaylıca derledik.

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Fiat Mart ayı kampanyaları sona ermek üzere! 132.900 liradan anahtar teslim! Panda, Doblo, Egea, 500...

Mart ayında Egea Ailesi, 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

Fiat Mart ayı kampanyaları sona ermek üzere! 132.900 liradan anahtar teslim! Panda, Doblo, Egea, 500...

FİAT, MARTTA YENİ EGEA AİLESİNE ÖZEL SATIŞ KOŞULLARI SUNUYOR

Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

Fiat Mart ayı kampanyaları sona ermek üzere! 132.900 liradan anahtar teslim! Panda, Doblo, Egea, 500...

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre şirket, mart ayında yeni Egea ailesine özel satış koşulları sunuyor. Mart ayı boyunca geçerli olacak satış koşullarıyla, Egea ailesi avantajlı fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Fiat Mart ayı kampanyaları sona ermek üzere! 132.900 liradan anahtar teslim! Panda, Doblo, Egea, 500...

Sınıfının en iyi teknolojileri ve güvenlik unsurlarıyla donatılan yeni Egealar, Easy, Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor.