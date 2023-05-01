Esnafa ÖTV müjdesi ne zaman başlayacak? TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ 2023 | ÖTV MUAFİYETLİ sıfır araç FİYAT LİSTESİ...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir ÖTV muafiyeti yapılacağını duyurarak ticari araç fiyatları hakkında araştırmaları hızlandırdı. Özellikle Volkswagen fiyat listesi de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte ÖTV indirimli ticari araç fiyatları ve tüm merak edilenler. Ticari araç satın almayı düşünenler için Volkswagen'in Amarok, Caddy, Crafter, Transporter ve Caravelle modelleri arasından seçim yapmak mümkün.
Başkan Erdoğan tarafından yeni müjdeler geldi. Esnaf artık araç yenilemede ÖTV ödemeyecek. İşte güncel fiyatlar...
Başkan Erdoğan, Gemlik'teki fabrika temel atma töreni öncesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa hitap etti. Meydana Togg otomobille gelerek sürpriz yapan Erdoğan karanfil yağmuruna tutuldu. Erdoğan konuşmasında esnafa "Yaparsa Cumhur İttifakı" yapar diye seslenerek esnafa yönelik müjdeler verdi:
Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.
Geçtiğimiz yıllarda, yaptığımız bir düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Yani berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnafımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık.
Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnafımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyük şehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."