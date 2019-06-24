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En ucuz sahibinden ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları kaç para 2019?

Yaz geldi otomobil fiyatları oldukça fazla aranmaya başladı. Vatandaşlar en ucuz sahibinden otomobilleri merak ediyorlar. Haberimizde en ucuz arabaları sizler için derledik. Sıfır araba almak döviz kurunun yükselmesiyle zor bir hale geldi. En ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar? Milyonlarca sürücünün gözü bu listede. Yüksek otomobil fiyatları yüzünden ikinci el arabalara göz koyan sürücüler, otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Vatandaşlar bütçelerini sarsmayacak ikinci el ucuz araba modellerini merak ediyor. İşte en ucuz araba marka ve modellerini içeren o liste...

24.06.2019 14:49 - Son Güncelleme: 24.06.2019 14:50
En ucuz sahibinden ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları kaç para 2019?

Yüksek otomobil fiyatları nedeniyle ikinci ele yönelen tüketiciler bütçelerine göre araba aramaya başladı.

En ucuz sahibinden ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları kaç para 2019?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor.

En ucuz sahibinden ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları kaç para 2019?

Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor.

İŞTE 30 BİN LİRAYA SATILAN İKİNCİ EL ARABALAR...

En ucuz sahibinden ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları kaç para 2019?

Volkswagen Passat 2000 model

En ucuz sahibinden ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları kaç para 2019?

Volkswagen Golf 1999 model

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