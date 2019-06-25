Sahibinden en az yakan otomobil markaları! Hangi model arabalar az yakıyor? İşte en az yakıt tüketen araçlar

Benzin fiyatları artarken araba alacak olan kişilerde en az yakan araba modelleri hakkında araştırmalara devam ediyor. Dizel ve benzinli araçlar için en düşük yakıt tüketimi yapan yakıtı koklayan araçlar ve en az yakıt tüketen araba modelleri listesini sizler için derledik. Yüksek benzin fiyatları araç almak isteyenlerin "en az yakan araba hangisi?" sorusunun yanıtını aramasına neden oluyor. İşte yakıt cimrisi araba modelleri!

25.06.2019 10:38 - Son Güncelleme: 25.06.2019 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





