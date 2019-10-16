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En dayanıklı ve sağlam otomobil modelleri! Bu arabalar 500 bin kilometreden fazla dayanıyor

Otomobil almak tüm insanların hayalleri arasında yer almaktadır. Otomobil alırken en önemli unsur ise dayanıklı olmasıdır. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Araçlar 500.000 kilometreyi geçince kullanılacak durumda olmuyor. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller... Aşağıda size 500.000 kilometreden daha fazla dayanacak araba modelini sıraladık.

16.10.2019 09:27 - Son Güncelleme: 16.10.2019 09:28
En dayanıklı ve sağlam otomobil modelleri! Bu arabalar 500 bin kilometreden fazla dayanıyor

İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller...

En dayanıklı ve sağlam otomobil modelleri! Bu arabalar 500 bin kilometreden fazla dayanıyor

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

En dayanıklı ve sağlam otomobil modelleri! Bu arabalar 500 bin kilometreden fazla dayanıyor

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

En dayanıklı ve sağlam otomobil modelleri! Bu arabalar 500 bin kilometreden fazla dayanıyor

KIA VENGA

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66

YAYA EMNİYETİ: %64

En dayanıklı ve sağlam otomobil modelleri! Bu arabalar 500 bin kilometreden fazla dayanıyor

MINI COUNTRYMAN

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %84

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %63

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