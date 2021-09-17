DÜŞTÜ! ÖTV indirimi sonrası kapış kapış gidiyor! En çok satılan ikinci el araç markaları Volkswagen, Renault, Ford...
ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el piyasasını etkilemeye başladı. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomobil sektöründe hareketlenme başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile otomobillerde ÖTV oranlarına esas matrah limitlerinin değişmesiyle sıfır araçlarda rekor indirim yapılmıştı. Vatandaşlar ÖTV indiriminin ikinci el otomobillere yansımasını beklerken ikinci el piyasasından da beklenen mutlu haberler gelmeye başladı. İkinci el otomobilller kapış kapış gidiyor. ÖTV indirimi sonrası ikinci el otomobil satışları patladı. İşte bütçesine göre uygun fiyatta ikinci el otomobil almak isteyenler için en çok satılan araçlar...
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatlarında rekor düşüş yaşansa da ikinci el otomobillerin fiyatlarında herhangi bir oynama olmamıştı. Sıfır araç almaya gücü yetmeyenler ÖTV indiriminin ikinci el araçlara yansımasını bekliyordu. Düşük kilometreli ikinci el otomobil almak için parasını bir köşede bekletenler şimdi tam sırası. İkinci el piyasasında hareketlilik başladı. Sıfır otomobilde alınan ÖTV matrahlarındaki düşüş ikinci el otomobillere de yansıdı. ÖTV indirimi sonrası ikinci el araçlar kapış kapış gidiyor. İşte en çok satılan ikinci el araç markaları...
İKİNCİ ELDE EN ÇOK HANGİ MARKA ARAÇ SATILDI?
Yapılan ÖTV indiriminden faydalanan vatandaşların Ağustos ayında en çok tercih ettiği araç markaları Volkswagen (VW), Renault ve Ford oldu.