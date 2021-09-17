Sıfır engelli araç fiyatları 2021 ne kadar? Engelli raporuyla hangi araçlar alınabilir? Renault, Honda, Toyota, Seat…
Engelli raporu ile araç almak isteyenler Sıfır engelli araç fiyatları 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Türkiye'de yaşayan ve belirlenen oran üzerinde engelli bulunan vatandaşların araç alırken ÖTV'den muaf olma hakları bulunuyor. Böylelikle alınacak araca yaklaşık %40 oranında indirimle ulaşabilmek mümkün oluyor. Peki engelli raporuyla hangi araçlar alınabilir? Renault, Honda, Toyota, Seat, Kia, Volkswagen sıfır engelli araç fiyatları neye göre değişiyor? Engelli raporu alabilmek için hangi şartların taşınması gerektiği de haberimizin içeriğinde yer alıyor.
Ülkemizde engelli vatandaşlara sunulan destekler oldukça fazla ve bunlardan biri de araç alımında oluyor. ÖTV muafiyetin yararlanarak %40'a varan indirimle araç sahibi olabilmek için engelli raporuna sahip olmak gerekiyor. Bu raporu da alabilmek için belirlenen şartları taşımak büyük önem taşıyor. Peki hangi markaların hangi modellerinde engelli indiriminden faydalanmak mümkün? Engelli raporuyla hangi araçlar alınabilir? Renault, Honda, Toyota, Seat ve daha pek çok markanın engelli araç fiyatlarına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
ENGELLİ ARAÇ ALIMI ŞARTLARI
ÖTV muafiyetli araç alacak olan kişinin 18 yaşından büyük ve T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
Tam teşekküllü bir hastane tarafından kişinin engel durumunun raporlandırılması gerekir.
Engelli raporları süreli ve süresizdir. Süreli olan raporların süresi dolduysa güncellenmesi gerekmektedir.
1.6 motorun altında araç alınması gerekmektedir.
Engelli raporu ile alınan aracın, ÖTV muafiyeti olduğu için 5 yıl boyunca kimseye satılmaması gerekmektedir.
Engel durumu %40 ve %89 arasında olan kişilerin H sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir. Engelli aracı, engelli raporu olan kişinin üzerine kayıt ettirilmeli ve engel durumuna göre yeniden dizayn edilmeli. Özel olarak satın alınan ve dizayn edilen araçların başkası tarafından sürülmesi mümkün değildir.
Engel durumu %90 ve üzeri olan engelli bireylerin herhangi bir sürücü belgesine sahip olmasına gerek yoktur. Bu kişiler için vasi tayin edilir ve bu kişinin mutlaka ehliyetinin olması gerekmektedir. Trafik tescil işlemleri vasinin adına yapılır.
TOYOTA
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum içerisinde, belirli bir mal veya ürün üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. ÖTV oranı her yıl, kişi başına düşen milli gelir ve ekonominin canlanmasına göre değişkenlik göstermektedir. Vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olanlar, engel durumunu nüfus cüzdanlarına işletip engelli aylığı alabilir ya da vergi indiriminden faydalanabilirler.
Siz de Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile ÖTV ödemeden Toyota sahibi olabilirsiniz.
ÖTV düzenlemesi ile:
Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 57 bin 250 TL'lik indirim ile 345 bin 800 liradan 288 bin 550 TL'ye,
Corolla 1.8 Hybrid Flame e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin TL'lik indirim ile 356 bin 400 liradan 297 bin 400 TL'ye,
Corolla HB 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin 700 TL'lik indirim ile 360 bin 500 liradan 300 bin 800 TL'ye indi.
Corolla 1.5 Dream Multidrive S modeli 288 bin 950 TL'den 248 bin 100 TL'ye, Corolla HB 1.2 Dream Multidrive S modeli 311 bin 350'den 256 bin 650 TL'ye geriledi.