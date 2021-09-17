Sıfır engelli araç fiyatları 2021 ne kadar? Engelli raporuyla hangi araçlar alınabilir? Renault, Honda, Toyota, Seat…

Engelli raporu ile alınan aracın, ÖTV muafiyeti olduğu için 5 yıl boyunca kimseye satılmaması gerekmektedir.

Engel durumu %40 ve %89 arasında olan kişilerin H sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir. Engelli aracı, engelli raporu olan kişinin üzerine kayıt ettirilmeli ve engel durumuna göre yeniden dizayn edilmeli. Özel olarak satın alınan ve dizayn edilen araçların başkası tarafından sürülmesi mümkün değildir.

Engel durumu %90 ve üzeri olan engelli bireylerin herhangi bir sürücü belgesine sahip olmasına gerek yoktur. Bu kişiler için vasi tayin edilir ve bu kişinin mutlaka ehliyetinin olması gerekmektedir. Trafik tescil işlemleri vasinin adına yapılır.