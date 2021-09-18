Çığır açan otomobil kampanyaları! Listede 130.000 TL’ye de 200.000 TL’ye de araba var! İşte en ucuz sıfır araba fiyatları

Çığır açan otomobil kampanyaları! Listede 130.000 TL'ye de 200.000 TL'ye de araba var! ÖTV indirimiyle birlikte tüm sıfır otomobillerin fiyatında 5 ile 60 bin arasında bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Fiyatların düşmesinin ardından araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere akın ettiği görülüyor. Bu süreçte araba almaya gidenlerin sayısından artış yaşanırken gözler fiyatlara çevrildi. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve bu doğrultuda da alacağı modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket edecek.