Çığır açan otomobil kampanyaları! Listede 130.000 TL'ye de 200.000 TL'ye de araba var! İşte en ucuz sıfır araba fiyatları
Araba alacak vatandaş ÖTV indiriminin hemen ardından otomobil markalarının fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor. En ucuz Fiat, Opel, Dacia, Renault, Peugeot, Toyota fiyat listesi araba alacaklar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Uygun fiyatlı araçların hepsi bu listede hepsi var bakmadan geçmeyin. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Otomobil markalarının model satış fiyatları bu doğrultuda belirleyici oluyor. Araba sahibi olmak isteyenler için indirimli fiyatları düzenledik.
18.09.2021 20:19
- Son Güncelleme: 18.09.2021 20:19
Çığır açan otomobil kampanyaları! Listede 130.000 TL'ye de 200.000 TL'ye de araba var! ÖTV indirimiyle birlikte tüm sıfır otomobillerin fiyatında 5 ile 60 bin arasında bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Fiyatların düşmesinin ardından araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere akın ettiği görülüyor. Bu süreçte araba almaya gidenlerin sayısından artış yaşanırken gözler fiyatlara çevrildi. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve bu doğrultuda da alacağı modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket edecek.