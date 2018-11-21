Dünyanın en pahalı otomobilleri belli oldu! Zirvede Rolls Royce var

Dünyanın en pahalı otomobillerinin listesi açıklandı. Zirvede İngiliz devi Rolls Royce'un 13 milyon dolarlık otomobili yer aldı. İşte sinoticia.com'un açıkladığı liste...

21 Kasım 2018 Çarşamba, 15:22:30 Güncelleme: 15:28:44
Dünyanın en pahalı otomobilleri belli oldu! Zirvede Rolls Royce var

Otomobil seven de sevmeyen de bu otomobillerin fiyatlarını görünce şaşkına dönecek. Özel tasarlanmış dünyanın en pahalı otomobilleri listesinin ilk sırasındaki modelin fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten...

Dünyanın en pahalı otomobilleri belli oldu! Zirvede Rolls Royce var

Koenigsegg Agera R
1.6 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı otomobilleri belli oldu! Zirvede Rolls Royce var

Zenvo ST1
1.8 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı otomobilleri belli oldu! Zirvede Rolls Royce var

Aston Martin One-77
1.85 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı otomobilleri belli oldu! Zirvede Rolls Royce var

Pagani Zonda Cinque Roadster
1.85 Milyon Dolar

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