Dünyanın en pahalı otomobilleri belli oldu! Zirvede Rolls Royce var
Dünyanın en pahalı otomobillerinin listesi açıklandı. Zirvede İngiliz devi Rolls Royce'un 13 milyon dolarlık otomobili yer aldı. İşte sinoticia.com'un açıkladığı liste...
21 Kasım 2018 Çarşamba, 15:22:30
Güncelleme: 15:28:44
Otomobil seven de sevmeyen de bu otomobillerin fiyatlarını görünce şaşkına dönecek. Özel tasarlanmış dünyanın en pahalı otomobilleri listesinin ilk sırasındaki modelin fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten...
Koenigsegg Agera R
1.6 Milyon Dolar
Zenvo ST1
1.8 Milyon Dolar
Aston Martin One-77
1.85 Milyon Dolar
Pagani Zonda Cinque Roadster
1.85 Milyon Dolar