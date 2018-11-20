BMWden geleceğin otomobili! İşte BMW Vision Next 100

BMW'den geleceğin otomobili! İşte BMW Vision Next 100
Alman otomobil devi BMW, asırlık tarihini kutlamaya devam ediyor. Vision Next 100 konseptini Pekin Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkaran BMW'nin bu modeli büyük ilgi gördü.
20 Kasım 2018 Salı, 14:20:05
Güncelleme: 14:32:33
Vision Next 100 konseptinin Asya lansmanını Pekin Otomobil Fuarında yapan BMW inovatif konsepti tek bir tuşla normal sürüşten otonom sürüşe geçiyor.
İnsanların ilgileneceği bir geelecek senaryosu bulmak için Vision Next 100 konseptini geliştiren BMW sürücülere ilerde daha fantastik bir sürş deneyimi yaşatmayı planlıyor.
Tabiki hem içi hem dışı oldukça etkileyici olan bu otomobil için uzun yıllar daha beklemek gerekiyor.
Otomobilin otonom sürüş sırasında katlanıp içeri giren direksyonu bile alıştığımız otomobillerden çok farklı.
Vision Next turuna devam edecek.