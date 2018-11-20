BMW'den geleceğin otomobili! İşte BMW Vision Next 100

Alman otomobil devi BMW, asırlık tarihini kutlamaya devam ediyor. Vision Next 100 konseptini Pekin Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkaran BMW'nin bu modeli büyük ilgi gördü.

20 Kasım 2018 Salı, 14:20:05 Güncelleme: 14:32:33
BMWden geleceğin otomobili! İşte BMW Vision Next 100

Vision Next 100 konseptinin Asya lansmanını Pekin Otomobil Fuarında yapan BMW inovatif konsepti tek bir tuşla normal sürüşten otonom sürüşe geçiyor.

BMWden geleceğin otomobili! İşte BMW Vision Next 100

İnsanların ilgileneceği bir geelecek senaryosu bulmak için Vision Next 100 konseptini geliştiren BMW sürücülere ilerde daha fantastik bir sürş deneyimi yaşatmayı planlıyor.

BMWden geleceğin otomobili! İşte BMW Vision Next 100

Tabiki hem içi hem dışı oldukça etkileyici olan bu otomobil için uzun yıllar daha beklemek gerekiyor.

BMWden geleceğin otomobili! İşte BMW Vision Next 100

Otomobilin otonom sürüş sırasında katlanıp içeri giren direksyonu bile alıştığımız otomobillerden çok farklı.

BMWden geleceğin otomobili! İşte BMW Vision Next 100

Vision Next turuna devam edecek.

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