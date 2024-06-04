Mercedes, Audi ve BMW, Hyundai, Citroen... 541.000 TL'ye satılık 2. el BMW! Piyasanın yarı fiyatına alıyorsunuz

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye sürecinde olan 6 tasarruf finansman şirketine ait Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçları açık ihale ile satışa sunuyor. Bu duyuru sonrası vatandaşlar, bu lüks araçların satışıyla ilgili detayları merak etmeye başladı. Özellikle Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan ikinci el araba fiyatları büyük ilgi görüyor. BMW, Audi, Hyundai, Citroen gibi markaların uygun fiyatlı ilanları yoğun ilgi çekiyor. İşte TMSF'nin aldığı kararlar ve satışı yapılacak uygun fiyatlı araç ilanlarının detayları...
Açık ihale ile satışa sunulacak araçlar, TMSF'nin belirlediği tarihlerde düzenlenecek. İhale detaylarına ve katılım şartlarına TMSF'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. İhale öncesinde araçların detaylı incelemesi ve teknik bilgileri de yine aynı platformda yayınlanacak.
20 OTOMOBİL İÇİN SATIŞ İHALESİ
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.
KİMLER KATILABİLİR?
TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek. Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti. TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.