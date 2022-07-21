Dar gelirliler için 150 bin TL ile 180 bin TL arasında otomobiller satılıyor! İşte ikinci el otomobil piyasasının yatırımlık araçları

Otomobil türlerine ilgi her vakit yoğun olmuştur. Genel olarak otomobil piyasalarında ikinci el otomobillerde tercih edilir. Günümüzde yaşanan dünya geneli ekonomik hal otomobil piyasasında olabildiğince etkili olmuştur. Piyasaların anlık değişimler ile günümüzde de ikinci el otomobillere de zam geliyor. Sürekli olarak ikinci el otomobil sektörü artış halinde oluyor. Günümüzde de ileriye yönelik yatırım amacıyla sık sık ikinci el otomobiller tercih edilir.