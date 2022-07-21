Dar gelirliler için 150 bin TL ile 180 bin TL arasında otomobiller satılıyor! İşte ikinci el otomobil piyasasının yatırımlık araçları
Genel olarak ikinci el otomobillerin fiyatları çeşitli durumlar etkiler. Günümüzde 150 bin TL ile 180 bin TL arasında yer alan ikinci el otomobiller geleceğe yatırım amaçlı tercih edilir. Özelliklede sürekli artış halinde olan ikinci el otomobiller için pek çok kişi daha uygun almak istiyor. Bu yüzden de genellikle en kısa zamanda ikinci el otomobillerde satın alma işlemlerinin tamamlanması gerekir.
21.07.2022 08:47 - Son Güncelleme: 21.07.2022 08:47
Otomobil türlerine ilgi her vakit yoğun olmuştur. Genel olarak otomobil piyasalarında ikinci el otomobillerde tercih edilir. Günümüzde yaşanan dünya geneli ekonomik hal otomobil piyasasında olabildiğince etkili olmuştur. Piyasaların anlık değişimler ile günümüzde de ikinci el otomobillere de zam geliyor. Sürekli olarak ikinci el otomobil sektörü artış halinde oluyor. Günümüzde de ileriye yönelik yatırım amacıyla sık sık ikinci el otomobiller tercih edilir.
Günümüzde ikinci el otomobil alabilmek isteyenler genel olarak borsa hallerine göre hareket ediyor. Yaşanan anlık değişimler ile ikinci el otomobillerde zarar edilme riski artıyor.