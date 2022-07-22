Bu fiyata kaçırmayın! Ucuz satılık Toyota, Fiat, Citroen, Peugot, Renault... SGK’dan 70 bin TL’ye 2011 model FİAT! Araba hayali kuranlar müjde!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşılan ilanlar vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Piyasa fiyatlarına göre çok daha ucuza satılan arabalar, borçlu kişilerden bu borca karşılık olarak alınmaktadır. Yeni ilanların konulmasının ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Peki, SGK'dan araç nasıl alınır? SGK'dan araç alınır mı? İşte merak edilenler...