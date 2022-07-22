Bu fiyata kaçırmayın! Ucuz satılık Toyota, Fiat, Citroen, Peugot, Renault... SGK'dan 70 bin TL'ye 2011 model FİAT! Araba hayali kuranlar müjde!
SGK'dan satılık araçlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Satılık araçları oldukça uygun fiyattan veren SGK yeni ilanlarını açtı. İşte güncel SGK'dan satılık araçlar ve fiyatları...
22.07.2022 09:41 - Son Güncelleme: 22.07.2022 09:41
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşılan ilanlar vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Piyasa fiyatlarına göre çok daha ucuza satılan arabalar, borçlu kişilerden bu borca karşılık olarak alınmaktadır. Yeni ilanların konulmasının ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Peki, SGK'dan araç nasıl alınır? SGK'dan araç alınır mı? İşte merak edilenler...
İlan Numarası 18131
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Peugeot
Model Yılı 2004
Motor 1600
Plaka 06 BP 0471
Renk Siyah
Satışa Esas Bedeli 200.000,00 TL
Teminat Bedeli 10.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-07-22
İkinci İhale Tarihi 2022-07-25
İhale Başlangıç Saati 11:30
İhale Bitiş Saati 11:35
İlan Numarası 18128
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Minivan, Van & Panelvan
Tür Fiat
Model Yılı 2011
Motor 1600
Plaka 06 DG 2889
Renk Beyaz
Satışa Esas Bedeli 70.000,00 TL
Teminat Bedeli 3.500,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-07-22
İkinci İhale Tarihi 2022-07-25
İhale Başlangıç Saati 11:10
İhale Bitiş Saati 11:15