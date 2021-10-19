Büyük zam kapıda: Acele eden karlı çıkacak! İşte Türkiye'de kalan son en ucuz sıfır otomobiller (Ekim- Kasım fiyatları)

Araba fiyatlarının yılbaşından sonra yüzde 12 civarında zamlanması bekleniyor. Dolayısıyla 2021 yılı bitmeden araba alma hayali kuran yüzbinlerce kişi güncel sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Haberimizde en gücel 15-300 bin TL arasında değişen sıfır otomobil modellerine yer verdik. Ucuza araba almak için belki de son fırsat! Ekim ve Kasım aylarında Türkiye'de satılan uygun sıfır otomobil modelleri belli oldu. İşte ucuza sıfır otomobil alabileceğiniz markalar ve modelleri...