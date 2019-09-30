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Bugatti'yi görenlerin ağzı açık kaldı! Bu sizin bildiklerinizden değil...

Bugatti, Ferrari, Lamborghini... Bu araçları saydığımızda akıllara gelen iki şey var. Birincisi herkesin hayallerini süsleyen araçlar, ikincisi milyon dolarlar. Bu yüzden her keseye uygun araçlar değiller. Bu araçların sevdasından vazgeçmeyen ancak cebinde dolarları olmayanlarda çareyi modifiye araçlarda buluyor. Kimi zaman ortaya başarılı sonuçlar çıkıyor, kimi zaman ise tam bir 'felaket'

30.09.2019 13:58 - Son Güncelleme: 30.09.2019 14:09
Bugatti'yi görenlerin ağzı açık kaldı! Bu sizin bildiklerinizden değil...

Kendi aracı veya eskimiş hurdaya çıkmış bir araç üstünde değişiklikler yaparak, hayalindeki spor otomobile kavuşmak için çalışmalar yapan insanların projelerine internette, televizyonda veya başka bir yerde denk gelmişsinizdir. Birçok örneği var. Tabii ki bu tür projeler oldukça emek ve zaman istiyor. Tabii ki işin bir de ekonomik boyutu da var. Bu tarz projeler senelerce sürebiliyor. Muhteşem sonuçlanan birçok çalışma var. Bir de madalyonun diğer tarafında kötü taklit araçlar yer alıyor. İşte adeta insanın gözünü kanatan dünyanın en kötü taklit arabaları...

Bugatti'yi görenlerin ağzı açık kaldı! Bu sizin bildiklerinizden değil...

Taklit otomobiller arasında Ferrari'den Lamborghini'ye, Mercedes'ten BMW'ye kadar birçok markanın aracına ait kötü taklitler var.

Bugatti'yi görenlerin ağzı açık kaldı! Bu sizin bildiklerinizden değil...
Bugatti'yi görenlerin ağzı açık kaldı! Bu sizin bildiklerinizden değil...
Bugatti'yi görenlerin ağzı açık kaldı! Bu sizin bildiklerinizden değil...
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