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Otomobilinizde bu uyarıyı görürseniz dikkat! Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor?

Her gün milyonlarca sürücü bazen iş bazen de seyahat için otomobil kullanıyor. Her otomobilde bulunan ikaz lambalarının anlamlarını ise çok az kişi biliyor. Birçoğumuz sürüş esnasında otomobilimizin ekranında beliren ikaz lambalarını görmezden geliyor ve önemsiz sayıyoruz. Fakat önemsiz sayıp görmezden geldiğimiz ikaz lambaları otomobilimizde ciddi sorunlar hakkında bizi önceden uyarabiliyor. Peki hangi uyarı hangi anlama geliyor? Otomobillerdeki ikaz lambalarının anlamı ne? İşte sembol sembol ikaz lambaları ve anlamları...

30.09.2019 07:38 - Son Güncelleme: 30.09.2019 07:38
Otomobilinizde bu uyarıyı görürseniz dikkat! Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor?

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

Otomobilinizde bu uyarıyı görürseniz dikkat! Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor?

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

Otomobilinizde bu uyarıyı görürseniz dikkat! Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor?

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

Otomobilinizde bu uyarıyı görürseniz dikkat! Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor?

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Otomobilinizde bu uyarıyı görürseniz dikkat! Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor?

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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