Otomobilinizde bu uyarıyı görürseniz dikkat! Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor?
Her gün milyonlarca sürücü bazen iş bazen de seyahat için otomobil kullanıyor. Her otomobilde bulunan ikaz lambalarının anlamlarını ise çok az kişi biliyor. Birçoğumuz sürüş esnasında otomobilimizin ekranında beliren ikaz lambalarını görmezden geliyor ve önemsiz sayıyoruz. Fakat önemsiz sayıp görmezden geldiğimiz ikaz lambaları otomobilimizde ciddi sorunlar hakkında bizi önceden uyarabiliyor. Peki hangi uyarı hangi anlama geliyor? Otomobillerdeki ikaz lambalarının anlamı ne? İşte sembol sembol ikaz lambaları ve anlamları...
Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...