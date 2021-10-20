Acele eden karlı çıkacak! Büyük zam kapıda: İşte Türkiye'de kalan son en ucuz sıfır otomobiller (Ekim- Kasım fiyatları)
Araba fiyatlarının yılbaşından sonra yüzde 12 civarında zamlanması bekleniyor. Dolayısıyla 2021 yılı bitmeden araba alma hayali kuran yüzbinlerce kişi güncel sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Haberimizde en gücel 15-300 bin TL arasında değişen sıfır otomobil modellerine yer verdik. Ucuza araba almak için belki de son fırsat! Ekim ve Kasım aylarında Türkiye'de satılan uygun sıfır otomobil modelleri belli oldu. İşte ucuza sıfır otomobil alabileceğiniz markalar ve modelleri...
Ekim ve Kasım ayının en ucuz sıfır otomobil modelleri belli oldu. Cebine uygun sıfır otomobil bakan vatandaşlar sıklıkla Türkiye'deki en ucuz otomobil markalarını ve modellerini araştırıyor. Listemizde Kasım ayının sonuna kadar 150 bin ve 300 bin TL arasında değişen sıfır araç modellerine yer verdik. Yılbaşından sonra araba fiyatlarına yüzde 12 oranında zam beklendiğinden araba alma planı yapanlar ellerini çabuk tutmalı! Acele eden en ucuz sıfır otomobili kapıp karlı çıkıyor. İşte Türkiye'de Ekim ve Kasım aylarında satılan son en ucuz sıfır otomobiller...
DACİA
Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull
Liste fiyatı 203.000 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull- 209.000 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull - 252.900 TL
Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 222.000 TL
Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 226.000 TL
Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull - 247.900 TL