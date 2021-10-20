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Haberler Otomobil Acele eden karlı çıkacak! Büyük zam kapıda: İşte Türkiye'de kalan son en ucuz sıfır otomobiller (Ekim- Kasım fiyatları)

Acele eden karlı çıkacak! Büyük zam kapıda: İşte Türkiye'de kalan son en ucuz sıfır otomobiller (Ekim- Kasım fiyatları)

Araba fiyatlarının yılbaşından sonra yüzde 12 civarında zamlanması bekleniyor. Dolayısıyla 2021 yılı bitmeden araba alma hayali kuran yüzbinlerce kişi güncel sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Haberimizde en gücel 15-300 bin TL arasında değişen sıfır otomobil modellerine yer verdik. Ucuza araba almak için belki de son fırsat! Ekim ve Kasım aylarında Türkiye'de satılan uygun sıfır otomobil modelleri belli oldu. İşte ucuza sıfır otomobil alabileceğiniz markalar ve modelleri...

20.10.2021 09:59 - Son Güncelleme: 20.10.2021 09:59
Acele eden karlı çıkacak! Büyük zam kapıda: İşte Türkiye’de kalan son en ucuz sıfır otomobiller Ekim- Kasım fiyatları

Ekim ve Kasım ayının en ucuz sıfır otomobil modelleri belli oldu. Cebine uygun sıfır otomobil bakan vatandaşlar sıklıkla Türkiye'deki en ucuz otomobil markalarını ve modellerini araştırıyor. Listemizde Kasım ayının sonuna kadar 150 bin ve 300 bin TL arasında değişen sıfır araç modellerine yer verdik. Yılbaşından sonra araba fiyatlarına yüzde 12 oranında zam beklendiğinden araba alma planı yapanlar ellerini çabuk tutmalı! Acele eden en ucuz sıfır otomobili kapıp karlı çıkıyor. İşte Türkiye'de Ekim ve Kasım aylarında satılan son en ucuz sıfır otomobiller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acele eden karlı çıkacak! Büyük zam kapıda: İşte Türkiye’de kalan son en ucuz sıfır otomobiller Ekim- Kasım fiyatları

DACİA

Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull

Liste fiyatı 203.000 TL

Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull- 209.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull - 252.900 TL

Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 222.000 TL

Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 226.000 TL

Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull - 247.900 TL

Acele eden karlı çıkacak! Büyük zam kapıda: İşte Türkiye’de kalan son en ucuz sıfır otomobiller Ekim- Kasım fiyatları

TOYOTA

Yaris 1.0 Vision

Liste Fiyatı 200.000 TL

Lansman fiyatı 185.000 TL

1.5 Dream Multidrive S - 233.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 243.000 TL

1.5 Flame Multidrive S 246.950 TL

Acele eden karlı çıkacak! Büyük zam kapıda: İşte Türkiye’de kalan son en ucuz sıfır otomobiller Ekim- Kasım fiyatları

FORD

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

Fiyatı 257.800 TL

Acele eden karlı çıkacak! Büyük zam kapıda: İşte Türkiye’de kalan son en ucuz sıfır otomobiller Ekim- Kasım fiyatları

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı 256.000 TL

Kampanyalı Fiyatı 248.000 TL

C3 AIRCROSS SUV Fell Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı 266.000 TL

Kampanyalı Fiyatı 265.000 TL

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