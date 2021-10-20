Acele eden karlı çıkacak! Büyük zam kapıda: İşte Türkiye'de kalan son en ucuz sıfır otomobiller (Ekim- Kasım fiyatları)

Ekim ve Kasım ayının en ucuz sıfır otomobil modelleri belli oldu. Cebine uygun sıfır otomobil bakan vatandaşlar sıklıkla Türkiye'deki en ucuz otomobil markalarını ve modellerini araştırıyor. Listemizde Kasım ayının sonuna kadar 150 bin ve 300 bin TL arasında değişen sıfır araç modellerine yer verdik. Yılbaşından sonra araba fiyatlarına yüzde 12 oranında zam beklendiğinden araba alma planı yapanlar ellerini çabuk tutmalı! Acele eden en ucuz sıfır otomobili kapıp karlı çıkıyor. İşte Türkiye'de Ekim ve Kasım aylarında satılan son en ucuz sıfır otomobiller...