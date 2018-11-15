Hangi model otomobil ne kadar yakıyor? İşte en az yakan otomobil modelleri
Otomobil alacakların en başta baktıkları konulardan biri de şüphesiz ki yakıt tasarrufu. Bazı araçlar yakıtı adeta kokluyor. İşte fiyat performans açısından yakıt tasarrufu sağlayan otomobil modelleri...
15 Kasım 2018 Perşembe, 11:12:31
Güncelleme: 11:19:40
Otomobil alacaklar bu habere dikkat! Araç alacak kişilerin en çok dikkat ettiği konuların başında yakıt tasarrufu geliyor. Sizler için yakıt konusunda en çok tasarruf sağlayan otomobilleri derledik...
33 - Volksvagen Golf 1.6 lt TDI BMT 115PS Manuel
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1-4.2lt
32 - Volkswagen Passat 1.6 lt TDI BMT 120 PS DSG
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.0-4.2lt
31 - Hyundai i20 1.4 Dizel 6 ileri Manuel 90PS
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt
30 - Toyota Corolla 1.4 D-4D 90PS 6 İleri Düz Vites
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt