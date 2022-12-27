Başvuran PARASINI GERİ alacak! Arabası olanlar dikkat! 2023’te %122 ZAM GELİYOR!

Araç muayene ücretlerine 2023 itibariyle zam gelmesi bekleniyor. Bu nedenle birçok kişi yeni yıldan önce aracının işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Bunun yanında ortaya çıkan bir diğer konu ise büyük ilgi çekti. TÜVTÜRK'e yapılmış bazı ödemelerin kanunsuz olduğu belirtildi. Bu nedenle TÜVTÜRK'e başvurarak daha önceden yapmış olduğunuz ödemeyi geri alabilirsiniz. Peki, hangi ödeme geri veriliyor? İşte merak edilenler...