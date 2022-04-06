Bakan Varank ve Bakan Nebati TOGG direksiyonunda! Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor
Yerli ve milli araba TOGG gümbür gümbür geliyor. Tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken TOGG'u Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de kullandı. Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için "Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor" esprisini yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg'un Gemlik tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi.
İki bakan, TOBB Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg heyeti ile yaptıkları toplantı sonrası inşaatta incelemelerde bulundu. Yetkililer, bin 491 personelin çalıştığı Togg'un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı ve test pistinde de sona yaklaşıldığı bilgisini verdi.
İncelemelerinin ardından iki bakan, Togg'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati'ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ile Atilla Ödünç de eşlik etti.