RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakan Varank ve Bakan Nebati TOGG direksiyonunda! Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor

Yerli ve milli araba TOGG gümbür gümbür geliyor. Tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken TOGG'u Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de kullandı. Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için "Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor" esprisini yaptı.

06.04.2022 10:20 - Son Güncelleme: 06.04.2022 10:20
Bakan Varank ve Bakan Nebati TOGG direksiyonunda! Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg'un Gemlik tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Bakan Varank ve Bakan Nebati TOGG direksiyonunda! Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor

İki bakan, TOBB Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg heyeti ile yaptıkları toplantı sonrası inşaatta incelemelerde bulundu. Yetkililer, bin 491 personelin çalıştığı Togg'un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı ve test pistinde de sona yaklaşıldığı bilgisini verdi.

Bakan Varank ve Bakan Nebati TOGG direksiyonunda! Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor

İncelemelerinin ardından iki bakan, Togg'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti.

Bakan Varank ve Bakan Nebati TOGG direksiyonunda! Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor

İlk olarak Togg'un koltuğuna oturan Bakan Nebati, "Türkiye'de, Bursa'da, Gemlik'te kendi üretimimiz olan ToggSUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu" dedi.

Bakan Varank ve Bakan Nebati TOGG direksiyonunda! Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati'ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ile Atilla Ödünç de eşlik etti.

Bakan Varank ve Bakan Nebati TOGG direksiyonunda! Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor

Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı. Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için "Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor" esprisini yaptı.

Bakan Varank ve Bakan Nebati TOGG direksiyonunda! Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor

Bakan Nebati'nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum, "Harika, çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah" oldu.

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