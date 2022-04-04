İşte Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobiller! Listeye bakmadan araba almayın! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Toyota, Dacia...
Araç sahibi olmak isteyenler en çok satılan sıfır otomobil listelerini anbean takip ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği Ocak-Mart ayları arasında en çok satılan sıfır otomobil markasını açıkladı. İşte en çok satılan araba markası...
04.04.2022 16:41 - Son Güncelleme: 04.04.2022 16:46
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet olarak gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mart dönemine ve mart ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı.
Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-mart döneminde yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet oldu.