RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi İşte Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobiller! Listeye bakmadan araba almayın! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Toyota, Dacia...

İşte Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobiller! Listeye bakmadan araba almayın! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Toyota, Dacia...

Araç sahibi olmak isteyenler en çok satılan sıfır otomobil listelerini anbean takip ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği Ocak-Mart ayları arasında en çok satılan sıfır otomobil markasını açıkladı. İşte en çok satılan araba markası...

04.04.2022 16:41 - Son Güncelleme: 04.04.2022 16:46
İşte Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobiller! Listeye bakmadan araba almayın! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Toyota, Dacia...

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet olarak gerçekleşti.

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İşte Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobiller! Listeye bakmadan araba almayın! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Toyota, Dacia...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mart dönemine ve mart ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı.

İşte Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobiller! Listeye bakmadan araba almayın! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Toyota, Dacia...

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-mart döneminde yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet oldu.

İşte Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobiller! Listeye bakmadan araba almayın! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Toyota, Dacia...

Otomobil satışları yüzde 25,3 düşüşle 116 bin 834 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 16,5 daralarak 35 bin 216 adet olarak gerçekleşti.

İşte Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobiller! Listeye bakmadan araba almayın! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Toyota, Dacia...

İşte mart ayında en çok satan modeller...

Renault Clio - 5 bin 103 adet

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