Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor: 2025’in en çok satan arabaları

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan otomotiv sektörü, Mart ve Nisan aylarında adeta atağa kalktı. Yüksek faiz oranlarına ve ekonomik zorluklara rağmen bazı markalar ve modeller, talebe yetişemez hale geldi.

📊 2025 YILININ EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI Otomobil pazarı, her zaman olduğu gibi rekabetin en sıcak yaşandığı alanlardan biri. İşte zirvede yer alan markalar ve satış adetleri: Renault – 27.993 adet

Toyota – 20.757 adet

Fiat – 15.436 adet

Volkswagen – 15.432 adet

Hyundai – 14.960 adet

Peugeot – 14.437 adet

Opel – 9.616 adet

Skoda – 8.388 adet

BYD – 8.211 adet

BMW – 7.851 adet Görüldüğü üzere, özellikle Renault ve Toyota açık ara önde gidiyor. Sürpriz markalardan biri ise Çinli BYD oldu. Elektrikli araçlarla öne çıkan marka, Türkiye pazarında hızla yükseliyor.

🚘 2025 YILININ EN GÖZDE OTOMOBİL MODELLERİ Markalar kadar modeller de yarışıyor. Hangi model daha çok tercih edildi, işte liste: Renault Clio – 5.139 adet

Renault Megane – 3.828 adet

Fiat Egea Sedan – 3.703 adet