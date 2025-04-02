245.000 TL indirim! Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi geldi

Nisan 2025 itibarıyla Toyota ve Citroen, güncellenmiş fiyat listelerini duyurdu. Toyota, Corolla modelinde 245.000 TL'ye varan indirimlerle dikkat çekerken, özellikle 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunda önemli bir fiyat avantajı sunuyor. Citroen ise piyasadaki yerini koruyor.
TOYOTA 2025 NİSAN
|Versiyon
|Tavsiye Edilen
Liste Fiyatları
|Tavsiye Edilen Nisan Ayına
Özel Sınırlı Sayıda
Kampanyalı Fiyatlar*
|1.5 Vision Plus Multidrive S
|1.758.000 TL
|1.558.000 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|1.830.500 TL
|1.705.500 TL
|1.5 Dream X-Pack Multidrive S
|1.917.000 TL
|1.725.500 TL
|Versiyon
|Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel
ÖTV Oranı ile Fiyatlar
|1.8 Hybrid Dream e-CVT
|2.012.500 TL
|1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT
|2.087.000 TL
|Versiyon
|Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel
ÖTV Oranı ile Fiyatlar
|Tavsiye Edilen Nisan Ayına
Özel Sınırlı Sayıda
Kampanyalı Fiyatlar*
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|2.232.000 TL
|1.925.500 TL
|1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|2.296.000 TL
|1.999.000 TL
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|2.548.000 TL
|2.241.000 TL
|Versiyon
|Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel
ÖTV Oranı ile Fiyatlar
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|1.928.500 TL
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|2.089.500 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
|2.289.000 TL
|Versiyon
|Tavsiye Edilen Hybrid'e
Özel ÖTV Oranı
İle Fiyatlar
|Tavsiye Edilen Nisan
Ayına Özel Sınırlı
Sayıda Kampanyalı Fiyatlar*
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|2.041.000 TL
|1.741.000 TL
|1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT**
|2.102.500 TL
|1.992.000 TL
|Versiyon
|Tavsiye Edilen Hybrid'e
Özel ÖTV Oranı
İle Fiyatlar
|Tavsiye Edilen Nisan
Ayına Özel Sınırlı
Sayıda Kampanyalı
Fiyatlar*
|1.5 Hybrid Dream e-CVT
|1.954.000 TL
|1.811.500 TL
|1.5 Hybrid Flame e-CVT
|2.086.500 TL
|1.965.000 TL
|Versiyon
|Tavsiye Edilen Hybrid'e
Özel ÖTV Oranı
İle Fiyatlar
|Tavsiye Edilen Nisan
Ayına Özel Sınırlı
Sayıda Kampanyalı
Fiyatlar*
|1.5 Hybrid Flame e-CVT
|1.695.500 TL
|1.525.000 TL
|1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT**
|1.927.000 TL
|1.733.500 TL
CITROEN 2025 NİSAN
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Nakit İndirimli Fiyat (TL)
|1.2 PureTech
130 HP - EAT8
|You
Max
|2025
2025
|1.590.000 TL
1.710.000 TL
|1.520.000 TL
1.650.000 TL
|1.2 MHEV
136 HP - ë-DCS6
|Max
|2025
|1.775.000 TL
|1.715.000 TL
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Nakit İndirimli Fiyat (TL)
|115 KW
|Max
|2025
|1.625.000 TL
|1.565.000 TL
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Nakit İndirimli Fiyat (TL)
|1.2 PureTech
130 HP - EAT8
|You
Max
|2025
2025
|1.610.000 TL
1.690.000 TL
|-
1.660.000 TL
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Nakit İndirimli Fiyat (TL)
|115 KW
|Max
|2025
|1.615.000 TL
|1.585.000 TL
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Nakit İndirimli Fiyat (TL)
|1.5 BlueHDi
130 HP - EAT8
|Max
|2025
|1.945.000 TL
|1.880.000 TL
|1.2 PureTech
136 HP - e-DCS6
|Max
|2025
|1.990.000 TL
|-
Fotoğraflar: Citroen, Toyota