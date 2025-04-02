245.000 TL indirim! Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi geldi

Nisan 2025 itibarıyla Toyota ve Citroen, güncellenmiş fiyat listelerini duyurdu. Toyota, Corolla modelinde 245.000 TL'ye varan indirimlerle dikkat çekerken, özellikle 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunda önemli bir fiyat avantajı sunuyor. Citroen ise piyasadaki yerini koruyor.