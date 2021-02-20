Şahane olanak sağlandı bu fırsat asla kaçmaz! 60 aya ulaşan vade ile taşıt kredisi imkanı...
Taşıt kredi faiz oranlarındaki son durum merakla araştırılıyor. Araba alma düşüncesiyle bir bankaya kredi çekmeye gidecek olanlar taşıt kredisi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalara koyuldu. Bankalar yeni yılla birlikte kredi faiz oranlarında çeşitli değişimlere gitti. Sıfır ya da ikinci el bir araba almak için ilan siteleri ya da otomobil markalarının sitelerinden araç bakanlar kaç ay vade ile en az ne kadar kredi çekebileceğini merak ederken bir yandan da en uygun teklifi sunan bankayı öğrenip onu tercih etmek istiyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası taşıt kredisi faiz oranları ve aylık ödeme planına detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.
20.02.2021 14:53
- Son Güncelleme: 20.02.2021 14:56
Şahane olanak sağlandı bu fırsat asla kaçmaz! 60 aya ulaşan vade ile taşıt kredisi imkanı... 48 ay vade ile kredi teklifleri araba almayı düşünenler tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Sıfır ve ikinci el bir otomobil alacak olan vatandaşlar bankalar tarafından sunulan en uygun teklifleri merak ediyor ve oranları öğrenerek şubeye öyle uğramak istiyor. Araba alacaklar kefil ya da ek bir ödemenin olup olmadığı konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi taşıt kredisi faiz oranlarını ve aylık ödeme tablosuna dair tüm bilgileri detaylı bir şekilde haberimizde yer alıyor.