Şahane olanak sağlandı bu fırsat asla kaçmaz! 60 aya ulaşan vade ile taşıt kredisi imkanı... 48 ay vade ile kredi teklifleri araba almayı düşünenler tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Sıfır ve ikinci el bir otomobil alacak olan vatandaşlar bankalar tarafından sunulan en uygun teklifleri merak ediyor ve oranları öğrenerek şubeye öyle uğramak istiyor. Araba alacaklar kefil ya da ek bir ödemenin olup olmadığı konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi taşıt kredisi faiz oranlarını ve aylık ödeme tablosuna dair tüm bilgileri detaylı bir şekilde haberimizde yer alıyor.