Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! 2021 Nisan otomobil kampanyaları! Fiat, Toyota, Opel, Peugeot…
Gündemde binlerce kişi araba markalarının kampanyalarını merak ediyor ve yakından takip ediyor. Aylık olarka güncel kampanyalar modellere göre de değişiklik gösteriyor. Araç sahibi olmak isteyenler dikkat, bunları görmeden karar vermeyin. 2021 Nisan otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor, böylece bütçenize göre karar verirken avantajlardan da yararlanmış olacaksınız. Fiat, Toyota, Opel, Peugeot gibi daha pek çok markanın 2021 Nisan otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor.
Gündemde binlerce kişi araba markalarının kampanyalarını merak ediyor ve yakından takip ediyor. Aylık olarka güncel kampanyalar modellere göre de değişiklik gösteriyor. Araç sahibi olmak isteyenler dikkat, bunları görmeden karar vermeyin. 2021 Nisan otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor, böylece bütçenize göre karar verirken avantajlardan da yararlanmış olacaksınız. Fiat, Toyota, Opel, Peugeot gibi daha pek çok markanın 2021 Nisan otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor.
Araç sahibi olmak olmak isteyen binlerce kişi her ay güncellenen araç kampanyalarını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Araba modelinin ihtiyacı karşılamasının yanı sıra ekonomik olması, sunulan fiyat indirimleri ve avantajlar ön plana çıkıyor. 2021 Nisan otomobil kampanyaları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Fiat, Toyota, , Opel, Peugeot daha pek çok markanın Nisan ayı kampanyalarını haberimizde sizler için derledik. İşte tüm bilgiler…
Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle
Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 25.03.2021-01.04.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Dizel Otomatik Fiat 500L şimdi 71.000 TL'ye varan indirimle!
Geniş iç hacmi, akıllı park sistemi, 7'' dokunmatik ekranı ile benzersiz konfor sunan dizel otomatik Fiat 500L şimdi 71.000 TL indirim fırsatıyla.
71.000 TL, 2020 model Fiat 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA versiyonda Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı üzerinden uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.03.2021-01.04.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Sportif SUV Fiat 5ooX Sport şimdi 12.000 TL'ye varan indirimle!
Alçaltılmış gövdesi, özel tasarım detayları ve 150 HP'lik 1.3 turbo benzinli motoru ile 2020 model Fiat 5ooX Sport, 12.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla.
12.000 TL, 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.03.2021-01.04.2021 tarihleri arasında geçerlidir.