Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortası...

ASIL SORUN MOTOSİKLETLER

Asıl sorun motosikletlerde. Son rakamlara göre toplam trafiğe kayıtlı 3.3 milyon motosiklet var. Bunların da yüzde 68'e yakını sigortasız. Daha açık bir anlatımla, trafikte her 100 motosikletin 68'i sigortasız dolaşıyor. Hani şu trafikte, bir yerlere yetişmek için hem kendi hem de başkalarının hayatlarını hiçe sayarak araçların arasından ve kaldırımlardan giden motosikletler var ya; işte, onların neredeyse tamamı sigortasız.