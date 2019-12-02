Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortası...
Bu haber araç sahibi herkesi yakından ilgilendiriyor! 4 milyondan fazla sürücü yollarda sigortasız dolaşıyor. Trafiğe kayıtlı 23.1 milyon aracın yüzde 22'ye yakını zorunlu trafik sigortasını yaptırmıyor. En büyük sorun ise motosikletler. Trafiğe kayıtlı 3.3 milyon motosikletin yüzde 68'e yakını sigortasız. Sigortasız dolaşmak size sandığınızdan daha pahalıya patlayabilir! İşte araç sahibi iseniz büyük zarara uğramaktan kaçınmak için kesinlikle dikkate almanız gereken o uyarı...
TÜİK'in açıkladığı eylül sonu verilerine göre toplam motorlu araç sayısı, 23 milyon 132 bin 670. Yine eylül sonu itibariyle trafik sigortalı araç sayısı 18 milyon 245 bin 97 adet. Yani, trafikte 4 milyon 87 bin 573 araç sigortasız dolaşıyor. Bu da toplam araçların yüzde 21.13'nün sigortasız olduğu anlamına geliyor.
ASIL SORUN MOTOSİKLETLER
Asıl sorun motosikletlerde. Son rakamlara göre toplam trafiğe kayıtlı 3.3 milyon motosiklet var. Bunların da yüzde 68'e yakını sigortasız. Daha açık bir anlatımla, trafikte her 100 motosikletin 68'i sigortasız dolaşıyor. Hani şu trafikte, bir yerlere yetişmek için hem kendi hem de başkalarının hayatlarını hiçe sayarak araçların arasından ve kaldırımlardan giden motosikletler var ya; işte, onların neredeyse tamamı sigortasız.
Sigortasızlığın az olduğu bir başka araç grubu ise traktörler. Trafiğe kayıtlı 1.9 milyondan fazla traktörün 900 binden fazlasının trafik sigortası yok. Bu da traktörlerin neredeyse yarıya yakınının sigortasız olduğunu gösteriyor ki, hatırlatmama gerek yok, senenin belli dönemlerinde traktör kazaları sıklıkla yaşanıyor ve bu kazalarda da en az birkaç kişi hayatını kaybediyor. Kamyon, minibüs, otobüslerin de sigortasızlık oranında hatırı sayılır payları var. Kamyonlarda sigortasızlık oranı yüzde 25'lerin, minibüslerde yüzde 20'lerin, otobüslerde ise yüzde 26'ların üzerinde.