Zorunlu kış lastiği uygulaması resmen başladı! Takmayan yandı: Cezası 625 TL
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihi itibarıyla resmen başladı. Zorunlu kış lastiği uygulamasının devreye girmesiyle birlikte, bugünden itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda denetimler başlayacak. Geçtiğimiz dönemde zorunlu kış lastiği takmayan 4 bin 277 araca ceza kesilmişti. Peki zorunlu kış lastiği şehir içinde gerekli mi? Hangi durumlarda ceza kesilebiliyor? İşte bilinmesi gerekenler...
01.12.2019 07:05
- Son Güncelleme: 01.12.2019 07:05
DİĞER GALERİLER