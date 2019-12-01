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Zorunlu kış lastiği uygulaması resmen başladı! Takmayan yandı: Cezası 625 TL

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihi itibarıyla resmen başladı. Zorunlu kış lastiği uygulamasının devreye girmesiyle birlikte, bugünden itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda denetimler başlayacak. Geçtiğimiz dönemde zorunlu kış lastiği takmayan 4 bin 277 araca ceza kesilmişti. Peki zorunlu kış lastiği şehir içinde gerekli mi? Hangi durumlarda ceza kesilebiliyor? İşte bilinmesi gerekenler...

01.12.2019 07:05 - Son Güncelleme: 01.12.2019 07:05
Zorunlu kış lastiği uygulaması resmen başladı! Takmayan yandı: Cezası 625 TL

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlayacak. Geçen dönem kış lastiği kullanmayan 4 bin 277 araç ile sürücüsüne idari yaptırım uygulayan emniyet birimleri, bu yıl da sıkı denetimlerini sürdürecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması resmen başladı! Takmayan yandı: Cezası 625 TL

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 1 Aralık 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunlu olup da buna uymayan 4 bin 277 araç/sürücüye idari yaptırım uygulandı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması resmen başladı! Takmayan yandı: Cezası 625 TL

Söz konusu dönemde bin 613 ceza ile kamyonet sürücüleri ilk sırada yer alırken, 842 ceza ile minibüs, 681 ceza ile de kamyon sürücüleri sıralamaya girdi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması resmen başladı! Takmayan yandı: Cezası 625 TL

Uygulama nedeniyle en çok ceza İstanbul'da yazıldı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması resmen başladı! Takmayan yandı: Cezası 625 TL

İstanbul'da 684 sürücü ve aracına işlem yapıldı.

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