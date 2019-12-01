Zorunlu kış lastiği uygulaması resmen başladı! Takmayan yandı: Cezası 625 TL

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 1 Aralık 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunlu olup da buna uymayan 4 bin 277 araç/sürücüye idari yaptırım uygulandı.