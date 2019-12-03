2019'un en çok satılan otomobilleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi otomobil var

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,88 azalarak 330.384 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı on aylık döneminde 485.027 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2019 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49.075 adet oldu. 21.571 adet olan 2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %127,5 oranında arttı. Peki 2019'da en çok satan otomobil hangisi ve kaç adet sattı? İşte 2019 yılının kazanan otomobil markası.

03.12.2019 11:49 - Son Güncelleme: 03.12.2019 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





