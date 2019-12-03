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2019'un en çok satılan otomobilleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi otomobil var

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,88 azalarak 330.384 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı on aylık döneminde 485.027 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2019 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49.075 adet oldu. 21.571 adet olan 2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %127,5 oranında arttı. Peki 2019'da en çok satan otomobil hangisi ve kaç adet sattı? İşte 2019 yılının kazanan otomobil markası.

03.12.2019 11:49 - Son Güncelleme: 03.12.2019 11:57
2019'un en çok satılan otomobilleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi otomobil var

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,88 azalarak 330.384 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı on aylık döneminde 485.027 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2019 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49.075 adet oldu. 21.571 adet olan 2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %127,5 oranında arttı.

2019'un en çok satılan otomobilleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi otomobil var

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,88 azalarak 330.384 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı on aylık döneminde 485.027 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

2019'un en çok satılan otomobilleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi otomobil var

Otomobil satışları, 2019 yılı on ayı sonunda geçen yıla göre %29,17 oranında azalarak 268.624 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 379.274 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre %41,6 azalarak 61.760 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 105.753 adet satış gerçekleşmişti.

2019'un en çok satılan otomobilleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi otomobil var

İşte 2019 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

2019'un en çok satılan otomobilleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi otomobil var

BENTLEY - 4 adet

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