2019'un en çok satılan otomobilleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi otomobil var
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,88 azalarak 330.384 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı on aylık döneminde 485.027 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2019 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49.075 adet oldu. 21.571 adet olan 2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %127,5 oranında arttı. Peki 2019'da en çok satan otomobil hangisi ve kaç adet sattı? İşte 2019 yılının kazanan otomobil markası.
Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,88 azalarak 330.384 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı on aylık döneminde 485.027 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2019 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49.075 adet oldu. 21.571 adet olan 2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %127,5 oranında arttı.
Otomobil satışları, 2019 yılı on ayı sonunda geçen yıla göre %29,17 oranında azalarak 268.624 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 379.274 adet satış yaşanmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre %41,6 azalarak 61.760 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 105.753 adet satış gerçekleşmişti.