RAMAZAN İMSAKİYE
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Hyundai Elantra tanıtıldı! Özellikleri ile göz dolduruyor! Hyundai Elantra 2021 fiyatı belli oldu!

Merakla ve heyecanla beklenen Hyundai Elantra tanıtıldı, otomobil gelişmelerini yakından takip edenler ayrıntıları araştırır oldu. Özellikle yeni araç alacaklar Hyundai Elantra 2021 fiyatının ne kadar olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu merakla sorguluyor. Güney Koreli markanın sevilen modeli 7. nesil gelişmiş teknoloji ile alıcılarının satışına sunuldu. Hyundai Elantra 2021 ilk bakışta tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor. İşte araç sahibi olmak istenlerin merakla sorguladığı tüm bilgiler…

16.04.2021 12:26 - Son Güncelleme: 16.04.2021 12:26
Hyundai Elantra tanıtıldı! Özellikleri ile göz dolduruyor! Hyundai Elantra 2021 fiyatı belli oldu!

Merakla ve heyecanla beklenen Hyundai Elantra tanıtıldı, otomobil gelişmelerini yakından takip edenler ayrıntıları araştırır oldu. Özellikle yeni araç alacaklar Hyundai Elantra 2021 fiyatının ne kadar olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu merakla sorguluyor. Güney Koreli markanın sevilen modeli 7. nesil gelişmiş teknoloji ile alıcılarının satışına sunuldu. Hyundai Elantra 2021 ilk bakışta tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor. İşte araç sahibi olmak istenlerin merakla sorguladığı tüm bilgiler…

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Hyundai Elantra tanıtıldı! Özellikleri ile göz dolduruyor! Hyundai Elantra 2021 fiyatı belli oldu!

2021 yılı otomobilleri görücüye çıkmaya başladı bunlardan biri de Hyundai Elantra oldu. Uzun zamandır satışa sunulması beklenen ve özellikle otomobil teknolojisine meraklı kişilerin takipte olduğu Hyundai Elantra 2021 özellikleriyle çok fazla dikkat çeken oldu. Bir yandan da araba almak için araştırmalar yapan vatandaşlar Hyundai Elantra fiyatının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte detaylar…

Hyundai Elantra tanıtıldı! Özellikleri ile göz dolduruyor! Hyundai Elantra 2021 fiyatı belli oldu!

Yeni Hyundai Elantra online bir basın toplantısıyla Türkiye'de satışa çıktı.

İlk kez 1990 yılında tanıtılan ve satışa sunulan Hyundai Elantra, 30 yılda 15 milyon adetle markanın en çok satan modeli oldu.

Hyundai Elantra tanıtıldı! Özellikleri ile göz dolduruyor! Hyundai Elantra 2021 fiyatı belli oldu!

TASARIMIYLA ÖN PLANDA

Hyundai'nin Parametrik Dinamik adını verdiği yeni tasarım kimliğini kullanan Elantra'da özellikle kapılar ve arka çamurluk üzerindeki sert çizgiler dikkat çekiyor.

Hyundai Elantra tanıtıldı! Özellikleri ile göz dolduruyor! Hyundai Elantra 2021 fiyatı belli oldu!

Dört kapılı bir coupe görünümüne kavuşan aracın 7. nesli bir önce nesle göre toplam uzunluğu 30 mm, dingil açıklığı 22 mm artarken toplam genişlik 25 mm artmış. Aynı zamanda araç 10 mm alçalırken ön kaput ise 50 mm kadar geriye gelmiş.