Araba KASIM’DA alınır! %0,49 faizli NAKİT TAŞIT ÖDEMESİ! Otomobil markalarından KIŞ KAPMPANYALARI yok artık dedirtti! Ford, Toyota, Renault, Opel...

FIAT EGEA

🔵 Aylık %1,99 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarında geçerlidir.

🔵Örnek olarak 300.000 TL 36 ay için belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 12.710,84 TL'dir.

🔵Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 1.683,80 TL tahsis ücreti, vergiler ve rehin tesis ücreti dahil edildiğinde kredinin aylık toplam maliyet oranı % 2,4900; yıllık toplam maliyet oranı %34,3612 olmaktadır.