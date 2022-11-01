Araba KASIM'DA alınır! %0,49 faizli NAKİT TAŞIT ÖDEMESİ! Otomobil markalarından KIŞ KAPMPANYALARI yok artık dedirtti! Ford, Toyota, Renault, Opel...
Araba almayı düşünenlere müjde! Kasım ayı ile birlikte otomobil markalarından peş peşe indirimler geldi. ÖTV indirimini bekleyenlerin ardından araç piyasasının durgunlaşmasıyla markalar olaya el attı. Sıfır araba almak isteyenlere birbirinden farklı indirim kampanyaları ve nakit desteği sunuluyor. ÖTV düzenlemesi ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Bu nedenle vatandaşlar sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından fiyatlar ve kampanyalar hakkında yapılan duyuruları ilgiyle merak ediyor. Peki, Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Kasım ayı güncel sıfır ve ikinci el otomobil fiyat listesi belli oldu mu? Kasım ayı güncel otomobil kampanyaları neler? İşte araba markaları tarafından duyurulan kampanyalar ve tüm detaylar...
Otomobil markaları kasım ayı kampanyalarını başlattı. İşte oldukça merak edilen güncel sıfır araba kampanyaları...
CİTROEN KASIM KAMPANYASI
🔸Citroën C3 modelinde 80.000 TL 12 ay %0 faiz ya da 120.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.
🔸Citroën C3 Aircross modelinde 80.000 TL 12 ay %0 faiz, 120.000 TL 12 ay %0,99 faiz ya da 200.000 TL 24 ay %2,29 faiz kampanyası sunulmaktadır.
🔸Citroën C4 modelinde 80.000 TL 12 ay %0 faiz ya da 120.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.
🔸Citroën C5 Aircross modelinde 170.000 TL 12 ay %0 faiz ya da 240.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.
DACIA
◾Tüm Dacia modellerinde ''Şimdi Al, 2023'te Öde'' kampanyasından yararlanabilirsiniz.
◾Kampanya kapsamında online satışa özel ilk bakım hediye ediliyor, kredi kullanılması durumunda dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca sağlık çalışanları ve mimarlara özel 4.000 TL kampanya indirimi uygulanıyor.
◾ 2022 Model Yılı Duster 1.3 Turbo 150 bg 4x4 modelinde geçerli 75.000 TL'ye 12 ay %1,99 faiz oranlı kredi imkanı sağlanıyor.
FIAT EGEA
🔵 Aylık %1,99 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarında geçerlidir.
🔵Örnek olarak 300.000 TL 36 ay için belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 12.710,84 TL'dir.
🔵Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 1.683,80 TL tahsis ücreti, vergiler ve rehin tesis ücreti dahil edildiğinde kredinin aylık toplam maliyet oranı % 2,4900; yıllık toplam maliyet oranı %34,3612 olmaktadır.
FORD
▶Ford takas kampanya kapsamında eski aracını takasa getirenlere bütün binek araçlarda %4, Ford Transit ve Custom'da %4, Courier ve Connect modellerinde %2 indirim fırsatı sunuluyor.
▶Ekim ayında Ford Fiesta, Ford Focus, Yeni Ford Kuga ve Ford Ecosport modellerinde 250.000 TL'ye 12 ay %1,59 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.