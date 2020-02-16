Araba almak isteyenler dikkat! İşte en iyi araba motorları...
Otomobil almak isteyen ancak motorlarından emin olamayan herkesi ilgilendiren bir seçimler sonuçlandı. Araç almada en çok bakılan yer şüphesiz arabaların motorları oluyor. Otomobillerin dış görünüşlerinin ardından en çok merak edilen motorların çekiş gücü bir arabayı kusursuz kılan özelliklerin başında geliyor. İşte en çok beğenilen motorlar…
16.02.2020 08:42
- Son Güncelleme: 16.02.2020 08:59
Bunlarla birlikte tüketim ve konfor özellikleri de satın almada etkili oluyor. Ülkemizde en çok tercih edilen motor hacmi serisi 1.600 cc'ye kadar. Dünya çapında ise farklı motor hacimlerinde tercihleri ön plana çıksa da ülkemizde tercih edilenler arasında en iyisi seçilen Ford'un 999 cc'lik GTDi motoru.
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