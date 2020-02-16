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Araba almak isteyenler dikkat! İşte en iyi araba motorları...

Otomobil almak isteyen ancak motorlarından emin olamayan herkesi ilgilendiren bir seçimler sonuçlandı. Araç almada en çok bakılan yer şüphesiz arabaların motorları oluyor. Otomobillerin dış görünüşlerinin ardından en çok merak edilen motorların çekiş gücü bir arabayı kusursuz kılan özelliklerin başında geliyor. İşte en çok beğenilen motorlar…

16.02.2020 08:42 - Son Güncelleme: 16.02.2020 08:59
Araba almak isteyenler dikkat! İşte en iyi araba motorları...

Otomobil almak isteyenler öncelikle aracın dış görünümüne bakıyorlar. Bunun sonrasında ise motorunun gücü ve dayanıklılığı ön plana çıkıyor.

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Araba almak isteyenler dikkat! İşte en iyi araba motorları...

Bunlarla birlikte tüketim ve konfor özellikleri de satın almada etkili oluyor. Ülkemizde en çok tercih edilen motor hacmi serisi 1.600 cc'ye kadar. Dünya çapında ise farklı motor hacimlerinde tercihleri ön plana çıksa da ülkemizde tercih edilenler arasında en iyisi seçilen Ford'un 999 cc'lik GTDi motoru.

Araba almak isteyenler dikkat! İşte en iyi araba motorları...

Hürriyet'te yer alan habere göre, genel olarak bakıldığında ise 3 silindirli turbolu motorlar en çok beğeniyi topladı.

İşte en yüksek puanı alan motorlar ve kullanılan araçlar

Araba almak isteyenler dikkat! İşte en iyi araba motorları...

Ford 999cc üç silindirli turbolu (GTDi)

(Ford Fiesta, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport)

145 puan

Araba almak isteyenler dikkat! İşte en iyi araba motorları...

BMW 1.5-litre üç silindirli turbolu

(BMW 1 Series, 2 Series, 2 Active Tourer, 3 Series, X1, Mini One, Cooper, Clubman One, Clubman Cooper, Countryman One, Countryman Cooper)

119 puan

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