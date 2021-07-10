Alman FAZ gazetesi: Türkiye sollama şeridine geçmek istiyor
Türkiye'nin yaptığı stratejik hamleler, Avrupa basınının gündeminden düşmüyor. Yerli İHA/SİHA'larımızı manşetlerinden düşürmeyen Avrupa basını bu kez otomobil sektöründeki gelişmeye dikkat çekti. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türk otomobil endüstrisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra küresel konumunu güçlendirmeye çalıştığını kaydetti.
10.07.2021 15:01
- Son Güncelleme: 10.07.2021 15:11
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik'in, tüm zorluklara rağmen bu yıl 2019 seviyesine tekrar ulaşılacağını söylediğine yer verilen haberde Çelik'in "büyüme hedeflerini daha ileride gördüğü, dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasına girmek istedikleri" açıklaması hatırlatıldı.
Türkiye'nin mevcut durumda yaklaşık 1,3 milyon araçla üretim istatistiklerinde Fransa'nın arkasında, Çekya'nın önünde 14. sırada yer aldığı ifade edilen haberde, "büyüklerin" bulunduğu ilk 10 arasında yer almak için üretimin yarı yarıya artırılarak bu sayının yılda iki milyona çıkarılması gerektiği anımsatılırken OİB Başkanı Çelik'in de bunu gerçekleştirilebileceğine inandığı aktarıldı.