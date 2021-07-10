Alman FAZ gazetesi: Türkiye sollama şeridine geçmek istiyor

Türkiye'nin mevcut durumda yaklaşık 1,3 milyon araçla üretim istatistiklerinde Fransa'nın arkasında, Çekya'nın önünde 14. sırada yer aldığı ifade edilen haberde, "büyüklerin" bulunduğu ilk 10 arasında yer almak için üretimin yarı yarıya artırılarak bu sayının yılda iki milyona çıkarılması gerektiği anımsatılırken OİB Başkanı Çelik'in de bunu gerçekleştirilebileceğine inandığı aktarıldı.