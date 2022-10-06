0 ve 2. el otomobil araç fiyat listesi! Geçen ay araba almayana GEÇMİŞ OLSUN! Ekim ayında ZAM geldi! Toyota, Honda, Opel...

Pandemi dönemi sonrası otomobil fiyatlarındaki yükseliş yavaşladı, son dönemde fiyatlarda az da olsa düşüşlerde yaşandı. Buna rağmen ikinci el otomobil piyasası sessizliğe büründü. Avrupa ülkelerindeki otomotiv üretiminin zorlu bir sürece gireceğini ve krizin daha da derinleşeceğini öngörüyor. Bu gelişmelerle halihazırda zor zaten zor günler geçiren sektörde fiyat artışlarının ise kaçınılmaz olduğu dile getiriliyor. İşte sıfır ve ikinci el araç fiyatları...