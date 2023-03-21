5.200 TL taksitle SIFIR OTOMOBİL fırsatı! 2023 Mart en ucuz elektrikli araçlar! Son gün 31 MART! Araba almak isteyenler sıraya girdi...
En ucuz sıfır elektrikli otomobiller araba almak isteyenlerin merak ettikleri arasında yer alıyor. Son zamanlarda popüler hale gelen küçük elektrikli araçlar hem küçük olması hem de uygun fiyata satılmasıyla en çok tercih edilenler arasında yer almaya başladı. İşte 2023 Mart ayına özel sunulan kampanyalar ve 5.200 TL taksitle alabileceğiniz araçlar...
21.03.2023 12:57 - Son Güncelleme: 21.03.2023 12:57
Öne Çıkan Özellikler
Citroen Ami, iki kişilik tamamen elektrikli bir mikro otomobil olarak 2020'de tanıtıldı.
5,5 kWh bataryası ile Citroen Ami'nin menzili yalnızca 75 kilometre.
Citroen Ami, 45 km/s hıza 10 saniyede ulaşabiliyor.
Citroen Ami Türkiye fiyatı 219 bin TL seviyesinde. Ami'nin Avrupa fiyatı ise teşviklerle 6.900 avro.
8 beygir gücündeki Citroen Ami'nin seri üretimi Fas'ta gerçekleştiriliyor.