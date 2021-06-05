49.780 lira altı ucuz 2. el arabalara rağbet! Yaz gelir gelmez talep iyice arşa çıkacak! Fiat, Tata, Peugeot, Renault

Geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle otomobil markaları bir süre boyunca araba üretemeyince ikinci elde fiyatlar aşırı derecede artmıştı. Ancak geçtiğimiz yılın son aylarında üretimin başlamasının ardından ikinci el araba fiyatlarındaki yükseliş yerini düşüşe bırakmıştı. Halen araba satışı gerçekleştirilen ilan sitelerinde bazı modellere istenen fiyatlar değişkenlik gösterirken 49 bin 780 liranın altında pek çok otomobil satışı da yapılıyor. Bu modeller arasında ise Fiat Albea, Tata İndigo, Renault Symbol ve Dacia Logan gibi pek çok araba bulunuyor. İşte 49.780 lira altı ucuz 2. el araba fiyat listesi...

05.06.2021 11:54 - Son Güncelleme: 05.06.2021 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





